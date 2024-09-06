 Ebru Yaşar üçüncü kez rekor kırdı!

Trabzon’da 100 bin, Erzurum’da 120 bin kişiyi toplayan Ebru Yaşar, bu kez Çanakkale’de bir araya getirdiği 122 bin kişi ile müzik tarihine geçti. Son albümü 'Yine Çalıyor' ile müzik listelerinde zirveye yerleşen ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında art arda üçüncü kez seyirci rekoru kırarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Başarılı sanatçı böylelikle dünya starları Adele ve Taylor Swift gibi isimleri de geride bıraktı. Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale’de sevenleriyle buluştu. Büyük izdihamın yaşandığı konserde Ebru Yaşar sahne performansının yanı sıra giymiş olduğu Gaia n Uranos imzalı sahne kostümüyle de göz kamaştırdı.



Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Büyük izdihamın yaşandığı konserde Ebru Yaşar sahne performansı, repertuarı ve zarafeti ile yine tam not aldı. Başarılı sanatçı festival kapsamında Trabzon (100 Bin) ve Erzurum (120 Bin) konserleri sonrası Çanakkale’de 122 Bin seyircisi ile yeni bir katılım rekoruna da imza attı. Siyam ile yaptığı düet “Yoksun” ile YouTube Dünya Listesi’nde Cardi B ve Miley Cyrus gibi starları geride bırakan Ebru Yaşar, konser katılım rakamlarıyla da yine birçok dünya starını da geride bırakmayı başardı.



KONSERDE EĞLENCELİ ANLAR

Ebru Yaşar’ın ses getiren konserinde renkli görüntülerde yaşandı. İki kadın hayranını sahneye çıkararak onlara Roman havası oynatan Ebru Yaşar, daha sonra sahneye aldığı küçük bir kız çocuğunu da kırmayarak onunla da dans etti.

SİZLERLE BİRLİKTE OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

Başarılı sanatçı sahnede yaptığı konuşmada; "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan o kadar mutlu ve gururluyum ki, iyi ki varsınız. Sağ olun. Çanakkale çok gururlu memleket. Onca şehitlerimiz, vatan uğruna dökülmüş kanlar… Havasıyla suyuyla toprağıyla, verilen şehitleriyle… Ne şanlısınız burada olmaktan, ben de çok şanslıyım bu akşam sizlerle olmaktan" ifadelerini kullanarak hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ebru Yaşar, konserinde; 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Kafamın İçi', 'Cumartesi', 'Havadan Sudan' ve 'Kehribar' gibi şarkılarının yer aldığı repertuvarında, sevilen hitlerine de yer verdi.

ERZURUM KONSERİ’NDE DE ÇİFTE REKOR KIRILMIŞTI

Ebru Yaşar, geçtiğimiz ay Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konserle de seyirci ve desibel rekoru kırmıştı. Erzurum tarihinin en kalabalık etkinliği, Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ebru Yaşar konseri olmuş, merkez nüfusu 348.000 olan Erzurum'da Ebru Yaşar konserini 120.000 kişi izlemişti.



X’TE TT LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Yaşar'ın Erzurum'da verdiği konser sosyal medya platformu X'te de trend (en çok konuşulan konular) oldu.

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