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Ebru Yaşar: Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum

Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta konser verdi. İşte detaylar...

Ebru Yaşar: Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, önceki akşam KKTC Elexus Hotel'de sahne aldı.

Ebru Yaşar: Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum
Bin beş yüz kişinin katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Ebru Yaşar: Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum
Şıklığından ödün vermeyen şarkıcı, sahne için siyah bir kıyafet tercih etti.

 Ebru Yaşar: Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum

Sahnede enerjisi bir an bile düşmeyen Ebru Yaşar, yediden yetmişe tüm misafirlerine harika bir gece yaşattı. Sahneden hayranlarına seslenen Yaşar, "Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum. Buranın enerjisi çok yüksek. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Her geldiğimde evime neşe ile dönüyorum. İyi ki varsınız" dedi.

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