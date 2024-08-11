 Ebru Yaşar: Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, önceki akşam KKTC Elexus Hotel'de sahne aldı.



Bin beş yüz kişinin katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.



Şıklığından ödün vermeyen şarkıcı, sahne için siyah bir kıyafet tercih etti.

Sahnede enerjisi bir an bile düşmeyen Ebru Yaşar, yediden yetmişe tüm misafirlerine harika bir gece yaşattı. Sahneden hayranlarına seslenen Yaşar, "Kıbrıs'ta olmayı çok seviyorum. Buranın enerjisi çok yüksek. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Her geldiğimde evime neşe ile dönüyorum. İyi ki varsınız" dedi.

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