  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti. İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

 

 Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti

Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılar ile tek bir ağızdan söyledi.

 Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti

Başına taktığı puşi ile sahneye çıkan Yaşar yaptığı konuşmada, “Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz” dedi.

 Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı Affet'in yanı sıra; Cumartesi, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş, Havadan Sudan, Kalmam gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar’ın repertuvarındaki eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu.

 

Ebru Yaşar, davulcusu eşliğinde seslendirdiği Urfalıyam Ezelden ve Urfa’nın Etrafı yorumlarıyla büyük alkış aldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz’den Alaçatı’da aşk turu
  Magazin

Can Kızıltuğ ile Afra Karagöz’den Alaçatı’da aşk turu

Pınar Altuğ Antalya'da podyuma çıktı!
  Magazin

Pınar Altuğ Antalya'da podyuma çıktı!

Sıla Türkoğlu'ndan ortaya karışık!
  Magazin

Sıla Türkoğlu'ndan ortaya karışık!

Derya Uluğ konuşulan sahne kıyafetleri hakkında konuştu!
  Magazin

Derya Uluğ konuşulan sahne kıyafetleri hakkında konuştu!

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!
  Magazin

Tuğba Özay'dan Kafes'e rüya gibi klip!

Dürdane 1901 sezonu açıyor
  Hayatın İçinden

Dürdane 1901 sezonu açıyor