 Ebru Yaşar'dan Şanlıurfa’da müzik ziyafeti

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılar ile tek bir ağızdan söyledi.

Başına taktığı puşi ile sahneye çıkan Yaşar yaptığı konuşmada, “Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz” dedi.

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı Affet'in yanı sıra; Cumartesi, Seni Anan Benim İçin Doğurmuş, Havadan Sudan, Kalmam gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar’ın repertuvarındaki eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu.

Ebru Yaşar, davulcusu eşliğinde seslendirdiği Urfalıyam Ezelden ve Urfa’nın Etrafı yorumlarıyla büyük alkış aldı.

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