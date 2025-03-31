 Ebru Yaşar'dan sanat mesajı

Ebru Yaşar bayramın birinci gününde Girne Rocks Hotel'de sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yaşar, "Herkesin iyi bir Ramazan geçirdiğini umut ediyorum ve herkese birlik, beraberlik ve mutluluk dolu iyi bayramlar diliyorum." dedi.

SANAT AYNI DUYGUDA BİRLEŞMENİN EN GÜZEL YOLU

Gazetecilerin soruları üzerine başarılı müzik kariyerinin sırlarını onlarla paylaşan Ebru Yaşar, "Öncelikle çok çalışmak sonra işini herhangi bir beklenti içinde olmadan, severek yapmak.

Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenmemek. Kendi hayatıma odaklı biriyim. Sevdiklerimin başarılarını her zaman takdir ederim ama kimin ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmem. Sadece güzel işler yapıp sunmak isterim. Bence sanat icra etmek insanları aynı duyguda birleştirmenin en güzel yolu. Sevenlerimiz ile bu kestirme yoldan duygularımız aracılığıyla buluşuyoruz."

Röportaj sonrası sahneye çıkan Yaşar, misafirlerine coşkulu bir bayram akşamı yaşattı.

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