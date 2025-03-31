  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Yaşar'dan sanat mesajı

Bayramı sevenleriyle birlikte sahnede geçiren Ebru Yaşar, Girne Rocks Hotel'de en sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. İşte detaylar...  

Ebru Yaşar'dan sanat mesajı

Ebru Yaşar bayramın birinci gününde Girne Rocks Hotel'de sahne aldı.

 Ebru Yaşar'dan sanat mesajı

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yaşar, "Herkesin iyi bir Ramazan geçirdiğini umut ediyorum ve herkese birlik, beraberlik ve mutluluk dolu iyi bayramlar diliyorum." dedi.

 Ebru Yaşar'dan sanat mesajı

SANAT AYNI DUYGUDA BİRLEŞMENİN EN GÜZEL YOLU
Gazetecilerin soruları üzerine başarılı müzik kariyerinin sırlarını onlarla paylaşan Ebru Yaşar, "Öncelikle çok çalışmak sonra işini herhangi bir beklenti içinde olmadan, severek yapmak.

 Ebru Yaşar'dan sanat mesajı

Başkasının ne yaptığıyla çok ilgilenmemek. Kendi hayatıma odaklı biriyim. Sevdiklerimin başarılarını her zaman takdir ederim ama kimin ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmem. Sadece güzel işler yapıp sunmak isterim. Bence sanat icra etmek insanları aynı duyguda birleştirmenin en güzel yolu. Sevenlerimiz ile bu kestirme yoldan duygularımız aracılığıyla buluşuyoruz."

 Ebru Yaşar'dan sanat mesajı

Röportaj sonrası sahneye çıkan Yaşar, misafirlerine coşkulu bir bayram akşamı yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak!
  Gündem

Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak!

Reha Muhtar ile Ertan Özyiğit'ten Emirgan'da sürpriz buluşma
  Hayatın İçinden

Reha Muhtar ile Ertan Özyiğit'ten Emirgan'da sürpriz buluşma

Seda Üren kendini cover'ladı
  Magazin

Seda Üren kendini cover'ladı

Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!
  Magazin

Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi!

Volkan Konak hayatını kaybetmeden kısa süre önce böyle görüntülendi
  Gündem

Volkan Konak hayatını kaybetmeden kısa süre önce böyle görüntülendi

Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı!
  Gündem

Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı!