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Ebru Yaşar'dan Bella Hadid'e tebrik!

Ebru Yaşar'dan Bella Hadid'e tebrik! İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan Bella Hadid'e tebrik!

Ebru Yaşar yılın ilk sahnesi için önceki akşam Yeni Gazino’daydı.

Ebru Yaşar'dan Bella Hadid'e tebrik!
Repertuvarı, sahne performansı ve şıklığı ile izleyenlere unutulmaz bir konser yaşatan Ebru Yaşar, “Yeni yılın ilk konseri, hepimizin için hayırlara vesile olan bir yıl olsun. Kapılarımız açılsın, hayallerimizin gerçekleşeceği bir sene olsun.” dedi.

Ebru Yaşar'dan Bella Hadid'e tebrik!

BÜYÜK USTAYI UNUTMADI
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, sanat dünyasının acı kaybı Ferdi Tayfur’un vefatıyla ilgili “Çok üzüldüm gerçekten müzik dünyası adına çok büyük bir ustayı kaybettik. Şarkılarıyla hepimizin kişisel tarihlerinde unutulmaz izler bırakan bir isimdi, o nedenle çok üzgünüm.” diye konuştu. Yaşar, sahnede ‘Hatıran Yeter’ ve ‘Ben de Özledim’ şarkılarıyla da büyük ustayı andı.

Ebru Yaşar'dan Bella Hadid'e tebrik!
Bella Hadid'i tebrik ederim
Sahnede şıklığıyla da dikkat çeken Ebru Yaşar, modayla ilgili soruları, “İki saattir hazırlanıyorum çünkü seyircilerim bu şıklığı hak ediyor. Sahne kıyafetlerim hep çok özenli tabii evde biraz daha rahat olmayı severim. Moda biraz hissettiğinizle alakalıdır. Ben de o günkü hissiyatıma göre giyinmeyi tercih ederim.“ diyerek yanıtladı.

 Ebru Yaşar'dan Bella Hadid'e tebrik!

Bella Hadid’in sosyal medyada yaprak sarması yaptığı anlar kendisine sorulan Yaşar, “Tebrik ederim Bella’yı evet gördüm ben de. Mutfak bir meziyet demek bu tür hünerleri var, saygı duyarım mutfağa girebilene. Benim mutfakla aram çok iyi değil ama basit yemekleri yaparım tabii ki, sarma gibi ustalık gereken işleri de bilenlere bırakırım.” dedi.

 

‘Kafamın Içi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı yılın şarkısı olan ‘Yoksun’u da hayranlarıyla birlikte söyledi.

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