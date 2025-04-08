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Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı!

Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı!

Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adında bir çocuğu bulunan Ebru Gündeş’in köşe bucak sakladığı kızı ortaya çıktı.

 Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı!

Suriyeli şarkıcı Assala ile bir araya gelen Gündeş, yanında kızı Alara'yı ve yeni eşi Murat Özdemir'i de götürdü.

Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı!
14 yaşındaki Alara’ya sosyal medyada yorum yağdı.

 

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