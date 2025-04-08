 Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı!

Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adında bir çocuğu bulunan Ebru Gündeş’in köşe bucak sakladığı kızı ortaya çıktı.

Suriyeli şarkıcı Assala ile bir araya gelen Gündeş, yanında kızı Alara'yı ve yeni eşi Murat Özdemir'i de götürdü.



14 yaşındaki Alara’ya sosyal medyada yorum yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.