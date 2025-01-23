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Düşler Sahnesi en çok izlenen şiir klibi oldu

Kitap yazarı ve şair Ahmet Şakir Yıldız dört şiirden oluşan , sözleri kendisine ait olan ve müzik düzenlemesi Semih Erdoğan tarafından yapılan "Düşler Sahnesi" adlı şiiri Net D 'de yayınlandı.

Düşler Sahnesi en çok izlenen şiir klibi oldu

Ahmet Şakir Yıldız'ın " üşler Sahnesi" klibi bir ayda Net D'nin Youtube kanalında  5.515 izlemesiyle şiir dalında en çok izlenen şiir klibi oldu. 

DÜŞLER SAHNESİ  

Aşk çeker insanı, hayatında olmasa da biri Umutsuzca batsa da bir güney daha üstüne Gündüzün isteksizliğini gece uykuların alır.

Düşler Sahnesinin zamanıdır artık Issızlığın ortasında demlenirken Herşeyden umudunu kesmişken Bakarsın aniden sokuluverir yanına aşk Bir ay gibi doğar masana Senin yanında o olur getirdiği tebessümle Birde gökkuşağı getirir yanında Ardından yakamozu serer gözlerinin önüne Öylesine yaşamla doldurur ki seni aşk, Bütün bedenini ruhunu sarar Alev alev yakar kavurur seni Artık uyanmak istemez, Son kadehini yine onun şerefine içersin 

Ahmet Şakir YILDIZ 

 

 

 

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