 Dünyanın en prestijli The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024 listesine girin isimler belli oldu!

Dünyanın en prestijli The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024 listesi açıklandı. Listeye Türkiye'den beş oyuncu girdi.
25 - Hande Erçel
57 - Afra Saraçoğlu
74 - Sıla Türkoğlu
83 - Su Burcu Yazgı Coşkun
97 - Özge Yağız
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