 Dünyanın en prestijli The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024 listesine girin isimler belli oldu!

Dünyanın en prestijli The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024 listesi açıklandı. Listeye Türkiye'den beş oyuncu girdi.

25 - Hande Erçel

57 - Afra Saraçoğlu

74 - Sıla Türkoğlu

83 - Su Burcu Yazgı Coşkun

97 - Özge Yağız

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.