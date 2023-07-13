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Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi. İşte haberin detayları...

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi

Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ünlü İngiliz oyuncu, kiraladığı tekneyle Bodrum'un koylarını keşfetti

 Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi

'Dark Game', 'Romeo & Juliet', 'Enemy Lines', 'Last Fight' gibi filmlerde rol alan İngiliz oyuncu, Türkiye'ye geldi. Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ed Westwick, kiraladığı yatla Cennet Koyu'na demirledi.

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi
Amy Louise Jackson...
2013'te bir derginin yaptığı ankette 'En Çok Arzulanan Kadınlar' listesinde yer aldı. Amy Louise Jackson, 2009'da dünya gençler güzellik yarışması olan Miss Teen World'de birinci olduktan sonra 15 yaşında modelliğe başladı. 2010'da başladığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar 16 filmde rol aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi
Amy Louise Jackson, 13,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından Bodrum'un güzelliklerini paylaştı. (Habertürk)

 

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