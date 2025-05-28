 D.O.Z. filminin galası yapıldı

Yapım Leaf, yapımcılığını Erdoğan Yaprak, üstlendiği Boğaç Aksoy, Abidin Yerebakan,, Yağmur Ün, Mert Aydoğdu, Mehmet Kahraman, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Şevki Özcan'ın başrolünü paylaştığı 'D.O.Z.' filminin galası Özdilek AVM'de gerçekleşti.

30 Mayıs'ta vizyona girecek aksiyon dolu projede, oyuncular ve ekip basın mensuplarının karşısına geçti.

PRENSESLER GİBİYDİM

Boğaç Aksoy, "Değerli bir ekip. Keyifle çalıştık, aile olduk. Her anı keyifli ve heyecanlıydı" dedi. Yağmur Ün, "Birçok kişiyle daha önce çalışmış olmak konforlu hissettirdi. İnegöl halkını unutmak istemiyorum. Güzel bir deneyimdi" diye konuştu.

(Boğaç Aksoy - Yağmur Ün)

Ün, "Erkeklerin çok olduğu sette çalışmak nasıldı?" sorusuna, "Tektim sanırım. Prensesler gibiydim. Bunun konforunu yaşadım" yanıtını verdi. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, "Yeni nesil sanki bizim nesilden daha iyi... Teknoloji onları geliştirdi ve daha fazla faydası oldu sanırım" şeklinde konuştu. Abidin Yerebakan, "Böyle projede yer aldığım için keyifliyim. Yapımcımız Erdoğan Yaprak çok alakadar oldu. Ticaretin dışında bir şey bu, misafir etti bizi... Bu filmde olmaktan gurur duydum" ifadelerini kullandı. Yapımcı Erdoğan Yaprak, "Güzel bir film oldu. Herkese teşekkür ederim" dedi. Şevki Özcan, "Güzel bir kadromuz var. Set önü kadar arkası da profesyoneldi. Erdoğan Yaprak bizi çok güzel ağırladı" açıklamasını yaptı. Yönetmen Taner Bahadır, "Güzel eğlenceli maceralı bir film yaptık. İzleyicilerimize güldürecek şekilde inşallah sevdiririz. Üç ekip çalıştık. Bursa, İstanbul ve İran ekibiyle çalıştık, güzel bir sinerji yakaladık" dedi. Projede oğlunun da yer almasına yönetmen Taner Bahadır, "Torpil geçtiniz mi?" sorusuna, "Zorlamama gerek kalmadı, yeteneği vardı gayet rahat oynadı" yanıtını verdi.

(Halil İbrahim Kalaycıoglu - Boğaç Aksoy)



AMACIM RUHUMU DİNLENDİRMEK

Yağmur Ün, "Aksiyon dolu bir film oldu. Senaryoyu okuduğumda çok sevdim. Daha önce çalıştığım isimler vardı, hemen kabul ettim. Sahneler eğlenceliydi, genelde kalabalık çektik sahneleri..." dedi. Ün, "Belli bir dozunuz var mı?" sorusuna, "Tabii ki var. Önceden sadece işim vardı, şimdi kızım da var. Bunlardan biri eksik kalınca keyifsizleşiyorum" yanıtını verdi. Yaz tatili için, "Yakında çıkacağım. Doğum yaptığımdan beri iki yıldır Datça'ya gidemedim. Ege'yi özledim" diye konuştu. Fiyatlarının yüksek olmasına Ün, "Yurt dışına gitmek daha mantıklı bence... En son lahmacun haberini okudum. Yazın zaten lahmacun yemiyorum. Kahve, deniz ve kum olsun bana. Şezlonga da para vermeye karşıyım. Böyle gelmiş böyle gidecek gibi... Daha sakin tatil severim. Havlumu yere atarım, amacım ruhumu dinlendirmek. Kalabalık beach'e gitmeyi sevmem" ifadelerini kullandı.

KURT KALMADI

Abidin Yerebakan, "Çekerken heyecanlandık ve eğlendik. Komedi ve atletik tarafı yüksek bir film oldu. Mafya rolündeyim" dedi. Yerebakan, "Mafya rolünden sıkıldığınız oldu mu?" sorusuna, "Parama bakarım niye sıkılayım?" diyerek, espri yaptı. Yerebakan, "Kurtlar Vadisi yeniden çekilir mi?" sorusuna, "Keşke ama zor. Kurt kalmadı" diyerek, güldürdü.

(Abidin Yerebakan)

2025'E DAMGA VURMAYA HAZIRLANIYOR

Aksiyon ve heyecan dolu projenin senaryosunu Coşkun Gündoğdu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır oturdu. Yapımını Leaf Yapım'ın yapımcılığını Erdoğan Yaprak'ın üstlendiği proje, 2025'e damga vurmaya hazırlanıyor.

(Ezgi Yaşam - Bogaç Aksoy)

Her sahnesiyle izleyici merak ettiren filmin müziklerinde ise Ender Güney ve Fuat Bahçeci imzası bulunuyor. Üzüntü yönetmeni ise Ali Ranjbar üstlendi.

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