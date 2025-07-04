  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Doğukan Payza’dan Yılanmışsın

Doğukan Payza’dan Yılanmışsın... İşte detaylar...

Doğukan Payza’dan Yılanmışsın

Müziğin büyülü dünyasına çocuk yaşta adım atan Doğukan Payza, Afro Pop esintili ve hüzünlü melodileriyle dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor.

 Doğukan Payza’dan Yılanmışsın

Kardeşi, sahne adıyla Papa Benj, ve mastering’de Umut Atakan Özşenol ile güçlerini birleştiren Doğukan, İstanbul'a taşınmasının ardından müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

 Doğukan Payza’dan Yılanmışsın

Son şarkısı Yılanmışsın ile kırık kalplere dokunan sanatçı, dinleyicilerini hem hüzünlendiriyor hem de ritme ayak uydurmaya davet ediyor.

Doğukan Payza’dan Yılanmışsın
Doğukan Payza’nın müzikal yolculuğunu kaçırmayın...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti
  Magazin

Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti

Nuri Alço baba olmak istediğini söyledi
  Magazin

Nuri Alço baba olmak istediğini söyledi

Gülben Ergen'in AVM tarzı
  Magazin

Gülben Ergen'in AVM tarzı

Levent Dörter'den ustalara vefa
  Magazin

Levent Dörter'den ustalara vefa

Emsal Doğan'dan şaşırtan göz operasyonu!
  Magazin

Emsal Doğan'dan şaşırtan göz operasyonu!

Bilge Öztürk'ün sörf okulu yandı!
  Gündem

Bilge Öztürk'ün sörf okulu yandı!