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Doğanın eşsiz lezzeti, Anavarza Bal’ın uzmanlığıyla Ramazan sofralarına taşınıyor!

Türkiye’nin dört bir yanından özenle toplanan balları, Adana Kozan’daki ileri teknolojiye sahip tesisinde kavanozlayan Anavarza Bal, bu yıl da çiçek balıyla Ramazan sofralarında yerini alıyor. Mart ayı itibarıyla başlayacak Ramazan ayında sofralara ulaşacak çiçek balı, bilimsel analizlerin yanı sıra duyusal analiz laboratuvarında titizlikle test edilerek en yüksek kalite ve lezzet seviyesinde kavanozlandı.

Doğanın eşsiz lezzeti, Anavarza Bal’ın uzmanlığıyla Ramazan sofralarına taşınıyor!

Lezzetin Sırrı: Türkiye’nin Endemik Zenginliği

Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Benzersiz ve zengin lezzet profilleri oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye, ballı endemik bitki çeşitliliği açısından dünyada eşsiz bir konuma sahip. Farklı iklim kuşaklarının kesişim noktasında yer almamız, dünyanın en özel ballarını harmanlamamıza olanak tanıyor. Sahip olduğumuz duyusal analiz laboratuvarı sayesinde balın yalnızca güvenilirliğini değil, aynı zamanda üstün lezzet özelliklerini de garanti altına alıyoruz.”

Doğanın eşsiz lezzeti, Anavarza Bal’ın uzmanlığıyla Ramazan sofralarına taşınıyor!

 

Anavarza Bal: Güvenilirlik ve Lezzetin Buluşma Noktası

1979 yılında kurulan Anavarza Bal, ismini Adana’nın tarihi Anavarza Kalesi’nden alıyor. Dünyanın en gelişmiş 10 bal tesisi arasında gösterilen tesis, kendi enerjisini üreten çevreci yapısıyla balın doğallığını koruyarak sofralara ulaştırıyor. Duyusal analiz laboratuvarında gerçekleştirilen detaylı testlerle en yüksek kalite ve lezzete sahip ballar özenle seçilerek kavanozlanıyor.

Doğanın eşsiz lezzeti, Anavarza Bal’ın uzmanlığıyla Ramazan sofralarına taşınıyor!

Ramazan Sofralarına Doğallık ve Lezzet Katıyor

Bu yıl Ramazan ayında Anavarza Bal, sofralara yine doğallık ve lezzet sunacak. Zengin ve derinlikli lezzet profiliyle öne çıkan Anavarza Bal’ın çiçek balları, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olacak.

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