 Doğan Özbir televizyon kanalı kuruyor

2002 yılında hayatını kaybeden Kürt İdris lakaplı kabadayı İdris Özbir'in çocuklarından olan iş insanı Doğan Özbir, medya dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Dijital platformda yer alan ve bünyesinde 6 radyo, günlük gazete ve dergi barındıran Ankara kökenli Kağan Medya'yı İstanbul'a taşımak için kolları sıvadı.

Medya patronu Yılmaz Gülümser ile ortaklık için el sıkışan ve hazırlıklara başlayan Özbir'in televizyon kanalında

modada, spora magazinden habere kadar güncel yayınlar yer alacak. Eylül ayında faaliyete geçmesi planlanan tv kanalı için

Yunanistan'da bulunan Özbir, Yunanistan'ın en çok izlenen eğlence programlarının formatını satın almak için görüşmelere başladı.

KÜRT İDRİS'İN HAYATI FİLM OLACAK

Ayrıca babasının hayatını da sinema filmine uyarlayacağını söyleyen Doğan Özbir, şu açıklamayı yaptı... Özbir, "Televizyon ve

müzik dünyasına yabancı değilim. Daha önce müzik şirketimde vardı. Şimdilerde ise televizyon kanalı kurmak için Yılmaz

Gülümser beyefendi ile faaliyetlere başladık. Yeni sezonda izleyici ile buluşmayı planlıyoruz... Ayrıca bugüne kadar babamın hayatı birçok dizi de ve sinema filminde kesit kesit verildi. Ama gerçek Kürt İdris'i yansıtamadılar. Babamın gerçek hayatını, yaşamını, acılarını, sevinçlerini beyaz perdeye yansıtacağım ve tv kanalımız içinde belgeselini çekeceğiz" diye konuştu. Yılmaz Gülümser ise, "Doğan Özbir kardeşimizle birlikte Kağan Medya Ajans'ımızı ulusal ve uluslararası platformlara taşımak için yola çıktık. Çok yakında ulusal medyada yerimizi alacağız. Televizyon kanalımız her yaş gurubuna hitap edecek ve herkesin sesi olacağız" diye konuştu.

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