Doğa Dörtdoğan'a ustalardan tam not!

Genç oyuncu Doğa Dörtdoğan, Alireza Khatami’nin yönetmenliğini üstlendiği ve dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan Öldürdüğün Şeyler filmindeki Mina karakteriyle izleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

Sundance’te En İyi Yönetmen ödülünü alarak uluslararası arenada büyük ses getiren filmin Türkiye prömiyeri ise İstanbul Film Festivali’nde yapılmıştı.



Geçtiğimiz hafta sonu vizyona girerek sinemaseverlerle buluşan filmde, Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi başarılı ve usta isimlerle rol alan Dörtdoğan, “Bu projede yer almak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Sundance Film Festivali gibi prestijli bir platformda filmimizin gösterilmesi kariyerinin çok başında olan bir oyuncu olarak benim için büyük bir onur. Bu başarı, sadece benim değil, tüm ekibimizin emeğinin bir yansıması. Çok mutluyum ve minnettarım!" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.