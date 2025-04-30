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Doğa Dörtdoğan'a ustalardan tam not!

Doğa Dörtdoğan'a ustalardan tam not! İşte detaylar...

Doğa Dörtdoğan'a ustalardan tam not!

Genç oyuncu Doğa Dörtdoğan, Alireza Khatami’nin yönetmenliğini üstlendiği ve dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan Öldürdüğün Şeyler filmindeki Mina karakteriyle izleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.
Sundance’te En İyi Yönetmen ödülünü alarak uluslararası arenada büyük ses getiren filmin Türkiye prömiyeri ise İstanbul Film Festivali’nde yapılmıştı.

Doğa Dörtdoğan'a ustalardan tam not!
Geçtiğimiz hafta sonu vizyona girerek sinemaseverlerle buluşan filmde, Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi başarılı ve usta isimlerle rol alan Dörtdoğan, “Bu projede yer almak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Sundance Film Festivali gibi prestijli bir platformda filmimizin gösterilmesi kariyerinin çok başında olan bir oyuncu olarak benim için büyük bir onur. Bu başarı, sadece benim değil, tüm ekibimizin emeğinin bir yansıması. Çok mutluyum ve minnettarım!" dedi.

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