 DJ Hakan Küfündür, doğum gününü efsane şarkıcılarla sahnede kutladı

Geçtiğimiz akşam İzmir Arena’da düzenlenen 90’lar Festivali, unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin organizatörü ve sevilen ismi DJ Hakan Küfündür, doğum gününü sahnede kutladı.
90’lı yılların efsane sanatçıları Çelik, Reyhan Karaca ve Mansur Ark, sahneye çıkarak DJ Hakan Küfündür’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. İzleyiciler, bu özel anlara coşkuyla eşlik etti. Sürpriz kutlama, geceye damgasını vurarak hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşattı.
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