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'Dinlenip, dinlenmeyecek kaygım yok' 

Emre Fel, Palladium Ataşehir AVM'de Yılbaşı Konserleri kapsamında sahne aldı. Ücretsiz gerçekleşen konserde şarkıcı, binlerce kişiyle beraber fenomen şarkılarını söyledi.

'Dinlenip, dinlenmeyecek kaygım yok' 

Fel, "2024 sizin yılınız diyebilir miyiz?" sorusuna, "Evet diyebiliriz. Baya yoğun geçti. Geçmeye de devam ediyor. Bu senenin verimli geçeceğini düşünüyordum. Planlarımızı ona göre yaptık. Hem Altın Kelebek Ödülü'nü aldık hem de Harbiye konserimizi yaptık" yanıtını verdi.

'Dinlenip, dinlenmeyecek kaygım yok' 

Şarkıcı, "Eserleriniz fenomen oldu. Başarınızın sırrı ne?" sorusuna, "Sadece anlayarak çalışmak" diye cevap verdi. Fel, "Yılbaşında evdeyim. Bu sene çok fazla sahneye çıktım. Biraz yorulduk. Yılbaşını ailemle geçirmek istedim" diye konuştu.

'Dinlenip, dinlenmeyecek kaygım yok' 

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Albüm yapım aşamasındayım. 2025 ortalarına doğru plan yaptık" ifadelerini kullandı. Bazı isimlerin albüm yerine single çıkarmasına Fel, "Benim dinlenecek, dinlenmeyecek kaygım yok. Albümle çıktım, öyle ismimi duyurdum. İlla single diye peşinde koşmam" şeklinde konuştu.

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