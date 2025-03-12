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Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış? İşte detaylar...

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?

Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün spor salonunda görüntülendi.

 Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?

Geçtiğimiz hafta çıkardığı Güllere Sor Beni şarkısı hakkında konuşan Çıtak, "Çok güzel tepkiler aldık. İlk defa klip çekmeden bir şarkımı yayınladım. Bu yüzden de beklentilerim düşüktü ama şarkımız gayet sevildi. Kısa sürede listelerde en çok dinleneler arasına girdi. Bu şarkıyı gül bekleyen kadınlara ithafen yazdık" dedi.

 

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?
Basın mensuplarının, "Sahne gösteriniz de çok konuşuluyor. Dansa merakınız nasıl başladı?" sorusuna ise, "6 yaşından beri dans ediyorum. Okul gösterilerinde en önde dans ederdim her zaman. Yonca Evcimik izleyerek dans etmeye başladım" yanıtını verdi.

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?
Geçtiğimiz günlerde eşi Levent Dörter ile boşanacakları haberlerinin çıkması üzerine ilk kez konuşan Çıtak, "Daha öncede hamileyim diye haber çıkmıştı. Sosyal medyamda karnında kedi olan bir görsel paylaştım diye öyle düşünüp yazdılar. Hayvanları çok sevdiğim için paylaştığımı anlamadıkları için, bu soruya cevap bile vermeye gerek duymuyorum" diye konuştu.

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