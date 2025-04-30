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SnobMagazin.com

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!

Lucas Torreira bir ayrılıp bir barıştığı Devrim Özkan defterini kapattı! Yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte detaylar...

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!

Snob Magazin'in haberine göre; Devrim Özkan'la bir ayrılıp bir barışan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, oyuncuyu unuttu.

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!
Uruguaylı futbolcu, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!
Bir restoranda yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı.

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!
Çift, basın mensuplarını görünce birbirinden uzaklaştı.

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!
İkili, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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