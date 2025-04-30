Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!

Snob Magazin'in haberine göre; Devrim Özkan'la bir ayrılıp bir barışan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, oyuncuyu unuttu.



Uruguaylı futbolcu, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.



Bir restoranda yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı.



Çift, basın mensuplarını görünce birbirinden uzaklaştı.



İkili, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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