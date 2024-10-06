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Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı!

Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı! İşte detaylar...

Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı!

Derya Uluğ geçtiğimiz akşam, Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı!
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, "Kıbrıs'ta sahne almayı seviyoruz. Ekim ayı boyunca yoğun bir turnedeyiz. Sağlığımız elverdiği müddetçe bütün enerjimizle devam edeceğiz." dedi.

 Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı!


'Gelin Takımı' filminde kendisini canlandıran Uluğ, "Kimin hayatını oynamak isterdiniz?" sorusuna, "Bir kadının erkek rolüne bürünme imkanı olursa Aşık Mahsuni Şerif'i canlandırmak isterim. Hayat hikayesini dinlediğimde çok etkilenmiştim. Bir de, Sezen Aksu... Onun hayatını yansıtabilmek çok detay gerektirir." diye cevapladı.

 Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı!


ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM
Vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Hali ile ilgili duygu ve düşünceleri kendisine sorulan Uluğ, "Moralim çok bozuk. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Şu an kimsenin iyi olması beklenemez. Sadece hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kız çocuklarımızın gelecekleri için, kadınlarımız için sessiz kalmamalıyız. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Suçlular hak ettikleri cezaları almalı." dedi.

 Derya Uluğ sinemada canlandırmak istediği isimleri açıkladı!

Röportajın ardından sahneye çıkan güzel sanatçı misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

 

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