 Derya Uluğ konuşulan sahne kıyafetleri hakkında konuştu!

Türk pop müziğin yıldız ismi Derya Uluğ geçtiğimiz akşam Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla biraraya gelen Uluğ, sahne kostümüyle yine çok şıktı. Kıyafetleriyle çok konuşulan ve beğeni toplayan Uluğ, "Giyinmeyi seviyorum ve buna özen gösteriyorum. Babam tekstilci olduğu için kıyafetlerin arasında büyüdüm." dedi.

HEM DUYGUSAL HEM ENERJİK

Kıbrıs sahnelerinde en çok tercih edilen isimlerden birisiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz sorusuna Uluğ, "Benim şarkılarımı seviyorlardır mutlaka ama ben sahnede sadece kendi şarkılarımı seslendirmiyorum. Konsepte göre repertuvarımız değişiyor. Farklı türlerden şarkılar söylüyoruz ve izleyicilerimiz hem duygusal hem de enerjik anlar yaşıyor. Sanırım bu yüzden burada seviliyoruz ve bu durum bizi mutlu ediyor." dedi.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Uzun süredir maruz kaldığı tehdit ve taciz olayı kendisine sorulan Uluğ, "Hukuki süreç devam ediyor. Şu an tutuklu ama umarım bu durumdan hemen dönülmez. Çünkü bu basit olmayan, tehlikeli boyutta bir takıntı. Konuşurken bile nabzım yükseliyor. Umarım bir daha kimse böyle bir şey yaşamaz. Yine de gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

GENELE YAYMAK YANLIŞ

Şanlıurfa'da sahneye atılan şişe kendisine sorulan sanatçı, "Bunların planlı yapıldığını düşünmüyorum. Hoş bir şey değil ama gençlerin enteresan bir sosyal medya anlayışı ile birlikte bu davranışı güzel zannediyorlar. Bunu genele yaymak yanlış. Orada 100.000 civarında dinleyicimiz vardı. Tabii ki devam etmemiz gerekiyordu. Güzel bir gece bu şekilde gölgelendiği için üzüldüm." dedi.

BİR AYDIR HAZIRLANIYORUZ

3 Haziran'da Harbiye Açıkhava'da sahne almaya hazırlanan Uluğ, "Son provalar için, döner dönmez çalışmaya devam edeceğiz. Daha kalbe dokunur bir konser olacak. Harbiye hepimiz için özel bir sahne, o yüzden çok özeniyorum. Bir aydır hazırlık yapıyoruz." dedi.

Konser sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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