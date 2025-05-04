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Derya Uluğ konserini korku içinde tamamladı!

Derya Uluğ konserini korku içinde tamamladı! İtşe detaylar...

Derya Uluğ konserini korku içinde tamamladı!

Derya Uluğ, kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit eden kişiyi konserinde görünce şok oldu.

Derya Uluğ konserini korku içinde tamamladı!
İzmir'de sahne alan şarkıcı, korku dolu anlar yaşadı.

Derya Uluğ konserini korku içinde tamamladı!
Konser sonrası Instagram'dan açıklama yapan Uluğ, "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i (Asil Gök) ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikayet doğrultusunda mahkeme kararı ile denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hala dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!" ifadelerini kullandı.

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