  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım

Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım. İşte detaylar...

Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım

Erdal ve Elvin Beşikçioğlu'nun oyunculuk yolunda ilerleyen kızları Derin Beşikçioğlu, Nişantaşı'nda kuaförden çıkarken görüntülendi.

 Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım

Behzat Ç. dizisinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağını müjdeleyen genç oyuncu, "Yarın Ankara'ya gidiyorum. Üçüncü sezonu çekeceğiz" dedi.

 Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve üç yıl önce Behzat Ç. dizisiyle oyunculuğa adım atan Beşikçioğlu, sektöre giriş sürecini şöyle anlattı: "Zaten oyuncu olmak istiyordum ama babam teklif edince önce 'hayır' dedim. İnsanlar ne düşünür diye kaygılandım. Ama babam 'audition at bir bakalım' dedi. Network var ama torpil yok. Seti öğrenmem açısından çok iyi oldu. En azından rahat bir ortamda deneyim kazandım. Sette büyüdüm ama önce figüranlarla arka planda yer aldım. İlk rolüm, Behzat Ç.’de canlandırdığım Melike karakteri oldu."

 Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım

BABA-KIZ AYNI SETTE OLMAK ÖNEMLİ
Babasının torpiliyle sektörde var olmak istemediğini özellikle vurgulayan Beşikçioğlu, bu yüzden Fransa'da eğitim aldığını belirtti: "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor. O yüzden kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istedim” dedi. Babasıyla aynı projede yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren oyuncu, “Çok yumuşak bir ilişkimiz var. Hep bana destek oluyor, yönlendiriyor” diye konuştu.

Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım
TİYATRO ER MEYDANI
Sahneye duyduğu tutkudan da bahseden Beşikçioğlu, Batı Ekspresi oyununda rol aldığını belirterek şunları söyledi: "Hayatım boyunca hep tiyatro sahnesinde olmak istedim. Tiyatro çok başka bir dünya. Hata kabul etmiyor. Gerçek bir er meydanı."

 Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım

ANKARA BENİM İÇİN BAMBAŞKA
Pandemi döneminde Fransa'da yaşadığını ancak Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen Beşikçioğlu, İstanbul'a taşınmasına rağmen henüz şehre alışamadığını ifade etti: "Fransa'da gurbet hayatına alışamadım.

Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım
Pandemi sürecinde Türkiye'ye bir yıl boyunca dönememek çok zordu. İstanbul ise bana çok kalabalık ve kaotik geliyor. Ankara ise bambaşka, benim için çok daha sakin ve huzurlu bir yer.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!
  Magazin

Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanık oluştu!

David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?
  Magazin

David Beckham ile fotoğraf çektiren Buse Terim kendisini neden ti'ye aldı?

Bodrum'da özel gece! Spor ve iş dünyası bir arada
  Cemiyet

Bodrum'da özel gece! Spor ve iş dünyası bir arada

Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!
  Magazin

Zeynep Bastık'ın 'Destan'ı geliyor!

David Beckham İstanbul'a geldi!
  Magazin

David Beckham İstanbul'a geldi!

Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk
  Magazin

Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk