 Derin Beşikçioğlu: Torpille değil, kendi emeğimle buradayım

Erdal ve Elvin Beşikçioğlu'nun oyunculuk yolunda ilerleyen kızları Derin Beşikçioğlu, Nişantaşı'nda kuaförden çıkarken görüntülendi.

Behzat Ç. dizisinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağını müjdeleyen genç oyuncu, "Yarın Ankara'ya gidiyorum. Üçüncü sezonu çekeceğiz" dedi.

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve üç yıl önce Behzat Ç. dizisiyle oyunculuğa adım atan Beşikçioğlu, sektöre giriş sürecini şöyle anlattı: "Zaten oyuncu olmak istiyordum ama babam teklif edince önce 'hayır' dedim. İnsanlar ne düşünür diye kaygılandım. Ama babam 'audition at bir bakalım' dedi. Network var ama torpil yok. Seti öğrenmem açısından çok iyi oldu. En azından rahat bir ortamda deneyim kazandım. Sette büyüdüm ama önce figüranlarla arka planda yer aldım. İlk rolüm, Behzat Ç.’de canlandırdığım Melike karakteri oldu."

BABA-KIZ AYNI SETTE OLMAK ÖNEMLİ

Babasının torpiliyle sektörde var olmak istemediğini özellikle vurgulayan Beşikçioğlu, bu yüzden Fransa'da eğitim aldığını belirtti: "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor. O yüzden kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istedim” dedi. Babasıyla aynı projede yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren oyuncu, “Çok yumuşak bir ilişkimiz var. Hep bana destek oluyor, yönlendiriyor” diye konuştu.



TİYATRO ER MEYDANI

Sahneye duyduğu tutkudan da bahseden Beşikçioğlu, Batı Ekspresi oyununda rol aldığını belirterek şunları söyledi: "Hayatım boyunca hep tiyatro sahnesinde olmak istedim. Tiyatro çok başka bir dünya. Hata kabul etmiyor. Gerçek bir er meydanı."

ANKARA BENİM İÇİN BAMBAŞKA

Pandemi döneminde Fransa'da yaşadığını ancak Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen Beşikçioğlu, İstanbul'a taşınmasına rağmen henüz şehre alışamadığını ifade etti: "Fransa'da gurbet hayatına alışamadım.



Pandemi sürecinde Türkiye'ye bir yıl boyunca dönememek çok zordu. İstanbul ise bana çok kalabalık ve kaotik geliyor. Ankara ise bambaşka, benim için çok daha sakin ve huzurlu bir yer.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.