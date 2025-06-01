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Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!

Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı! İşte detaylar...

Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!

Gaye Turgut Evin, yeni yaşına girdi.

Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!
Eşi Deniz Evin'den duygusal mesaj geldi.

Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!
Deniz Evin, eşiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!
Deniz Evin, "13 yıl 2 ay yani 4 bin 810 gün önce seni gördüğümde dünyam değişti seni tanımadığım günlerini saymıyorum sevgili.

 Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!

Seni tanımadan önceki her gününü her saatini her dakikanı her saniyeni kıskanıyorum. Hayatıma hep güzellikler kattın beni düştüğüm yerden kaldırdın bana hep sorgusuz destek oldun.

 Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!

Seni çok sevdim çok seviyorum çok seveceğim iyi ki doğdun fikrimin ince gülü" diye yazdı.

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