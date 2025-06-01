 Deniz Evin'den eşi Gaye Turgut Evin'e duygusal doğum günü mesajı!

Gaye Turgut Evin, yeni yaşına girdi.



Eşi Deniz Evin'den duygusal mesaj geldi.



Deniz Evin, eşiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Deniz Evin, "13 yıl 2 ay yani 4 bin 810 gün önce seni gördüğümde dünyam değişti seni tanımadığım günlerini saymıyorum sevgili.

Seni tanımadan önceki her gününü her saatini her dakikanı her saniyeni kıskanıyorum. Hayatıma hep güzellikler kattın beni düştüğüm yerden kaldırdın bana hep sorgusuz destek oldun.

Seni çok sevdim çok seviyorum çok seveceğim iyi ki doğdun fikrimin ince gülü" diye yazdı.

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