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Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman ile ilgili flaş itiraf

Ünlü model Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile ilgili flaş itirafta bulundu. İşte haberin detayları...

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman ile ilgili flaş itiraf

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen Bambaşka Sohbetler, sezonun son programında Demet Şener'i konuk etti.

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman ile ilgili flaş itiraf
BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği programda Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman için ilk kez konuştu ve iddialı cümlelere imza attı: "Hayatımda Tolga kadar kaliteli bir insan tanımadım!"

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman ile ilgili flaş itiraf
Demet Şener, Tolga Arman için şu cümleleri kurdu: "Ben gerçekten hayatımda bu kadar kaliteli bir insan tanımadım. O kadar düzgün, o kadar iyi bir baba. Birbirimizin şansı olduğumuzu düşünüyoruz. Dayadım kendimi ona, o kadar güzel destekliyor, bir insanı mutlu etmeyi iyi biliyor ama, bir insanın kalitesi en önemli şey. Benim için ne tip, ne şöhret, ne para önemli değil!"

Demet Şener'den sevgilisi Tolga Arman ile ilgili flaş itiraf

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