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Biz cildimize bakacağız ki o da bize baksın!

Biz cildimize bakacağız ki o da bize baksın!

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Demet Şener, önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'ndeydi. Güzellik fuarında Aksan Kozmetik standını ziyaret eden Şener, Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu'yla bir araya geldi.

Biz cildimize bakacağız ki o da bize baksın!

Yeni ürün olan Anti Blue Ray dijital yaşlanma karşıtı yüz maskesi hakkında bilgi alan Demet Şener, ''Malum sürekli kamera önünde, stüdyoda ışıklar insanın yüzünü olabildiğince yıpratıyor. Bunun için önlem almak lazım. Biz cildimize bakacağız ki o da bize baksın. Bakarsanız bağ, bakmazsanız dağ olur. '' dedi.

Biz cildimize bakacağız ki o da bize baksın!

Oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'e transfer olması hakkında da konuşan Şener, ''Bir annenin yaşayacağı en büyük mutluluk. Evlatlarım beni bir an olsun üzmedi. Onlar benim kıymetlim. Bana kalsa her hafta Madrid'de alacağım soluğu ama kulübünde iznine tabii.'' dedi. 

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