 Demet Sağıroğlu'ndan yıllar sonra gelen Kayahan anısı!

Yediden yetmişe herkesin severek dinlediği şarkılara imza atan güçlü ses Demet Sağıroğlu, Pembe Masa programında hem kariyerine hem de özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR ZAMAN SEKSi GÖRÜNMEYE ÇALIŞMADIM

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Pembe Masa programında sahne tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hiçbir zaman seksi görünmeye çalışmadığını vurgulayan sanatçı, “Sahneye sütyenle ya da göbeğim açık hiç çıkmadım. Şu an sahnede tüllerle çıkanlar var, benim dönemimde de vardı ama ben böyle bir tarz tercih etmedim. Günlük hayatta ve sadece Eurovision’da açık giyindim, ancak sahnede hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım” dedi.



KAYAHAN İLK KONSERİME SİYAH ÇELENK YOLLADI

Demet Sağıroğlu, Pembe Masa programında Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlarken, Kayahan’ın vokalistliğini bıraktığı döneme dair çarpıcı bir anısını paylaştı. Solo kariyerine adım atmak istediğinde Kayahan’ın önce kendisini bırakmak istemediğini ve “Gidemezsin, yetersizsin” dediğini anlatan Sağıroğlu, buna rağmen sahneye çıkma kararı aldığını ve bazı müzisyen arkadaşlarının da kendisiyle geldiğini söyledi. İlk sahnesine çıktığında Kayahan’ın mekâna siyah çelenk yolladığını belirten sanatçı, yıllarca konuşmadıklarını ancak barıştıklarında Kayahan’ın kendisine, “Gel, sana şarkı vereceğim” dediğini ve normalde 40 bin dolara beste satan ünlü sanatçının kendisine ücretsiz şarkı verdiğini anlattı.



DEMET'İN ARABASI 2 METRE SONRA BOZULSA, UZAY ÖLMEYECEKTİ

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Pembe Masa programında genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen Uzay Heparı ile ilgili duygusal bir anısını paylaştı. O gece arkadaşlarıyla kutlama yapmaya hazırlandıklarını belirten Sağıroğlu, yolda Heparı’yı gördüğünü ve ambulansa alındığını anlatarak, “Birkaç saat önce buluşmak için sözleşip ayrıldık, sonra böyle bir olay yaşandı. Demet’in arabası 2 metre sonra bozulsa, belki Uzay bugün aramızda olacaktı. Şu an karşımda otursa ona ‘Seni çok özledim’ derdim” dedi.



DEMET SAĞIROĞLU'NDAN ÖZDEMİR ERDOĞAN'A ZEKİ MÜREN TEPKİSİ: ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Özdemir Erdoğan’ın “Zeki Müren Türkiye’ye atılmış atom bombasıdır” sözlerine sert tepki gösterdi. Zeki Müren’in Türk halkının hassas noktası olduğunu vurgulayan Sağıroğlu, “Özdemir Erdoğan’dan böyle bir söz asla beklemezdim. Türkan Şoray neyse Zeki Müren de odur. Çok talihsiz bir açıklama olmuş. Türkiye onu kabul ettiğine göre sizin de kabul etmeniz gerekiyor, ayrımcılık yapmayın” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.