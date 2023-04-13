 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği yedi ay sürdü. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kriz yaşayan çift, aşklarına ikinci şansı vermesine rağmen, başarılı olamadı. Şarkıcıyla yaşadığı Levent'teki evlerine geri dönen oyuncu, önceki gün eşyalarını alması için nakliyecileri gönderdi. İkili, evliliklerini tamamen bitirmiş oldu.

Özdemir, mayıs ayı sonuna kadar rol aldığı dizinin çekimlerinin yapıldığı Anadolu yakasında bir otelde kalacak. Oyuncu, boşanma dilekçesini ise şarkıcının 'Özür Dilerim' filminin önüne geçmemesi için, önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacak. Özdemir, önceki gün Koç'un başrolünü oynadığı filminin galasına da katılmadı. Özdemir, Zekeriaköy'deki evinin tadilatı bitince orada yaşamaya başlayacak.

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