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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde şaşırtan gelişmeler

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanıyor. Özdemir, eşinin vizyona girecek 'Özür Dilerim' filminin önüne geçmemek için boşanma dilekçesini önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacak

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde şaşırtan gelişmeler

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği yedi ay sürdü. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde kriz yaşayan çift, aşklarına ikinci şansı vermesine rağmen, başarılı olamadı. Şarkıcıyla yaşadığı Levent'teki evlerine geri dönen oyuncu, önceki gün eşyalarını alması için nakliyecileri gönderdi. İkili, evliliklerini tamamen bitirmiş oldu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde şaşırtan gelişmeler

Özdemir, mayıs ayı sonuna kadar rol aldığı dizinin çekimlerinin yapıldığı Anadolu yakasında bir otelde kalacak. Oyuncu, boşanma dilekçesini ise şarkıcının 'Özür Dilerim' filminin önüne geçmemesi için, önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacak. Özdemir, önceki gün Koç'un başrolünü oynadığı filminin galasına da katılmadı. Özdemir, Zekeriaköy'deki evinin tadilatı bitince orada yaşamaya başlayacak.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde şaşırtan gelişmeler

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