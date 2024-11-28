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Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül. İşte detaylar...

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül

Demet Özdemir, Uluslararası Arap Festivali’nde (DIAFA -Distinctive International Arab Festivals Awards) “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

 Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül

Son projeleri başta olmak üzere tüm oyunculuk performansları için ödüllendirilen Özdemir,

 Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül

heyecanını paylaştığı konuşmasında “İsmim açıklandıktan sonra çokça mesaj aldım.

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül
Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu tekrar tekrar fark ettirdiniz. Buradaki ilk ödülüm. Tekrar görüşmek üzere” dedi.

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül
İzleyicilere bir de sürpriz yapan Demet Özdemir “Bu harika ödül için teşekkür ederim” cümlesini Arapça söyledi.

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül
Bu ödülle yurtdışından aldığı ödüllere yenisi ekleyen başarılı oyuncu geçtiğimiz yıl İtalya’da düzenlenen

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül
Kineo Ödülleri’nde de “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülünü almıştı.

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