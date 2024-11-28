 Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül

Demet Özdemir, Uluslararası Arap Festivali’nde (DIAFA -Distinctive International Arab Festivals Awards) “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Son projeleri başta olmak üzere tüm oyunculuk performansları için ödüllendirilen Özdemir,

heyecanını paylaştığı konuşmasında “İsmim açıklandıktan sonra çokça mesaj aldım.



Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu tekrar tekrar fark ettirdiniz. Buradaki ilk ödülüm. Tekrar görüşmek üzere” dedi.



İzleyicilere bir de sürpriz yapan Demet Özdemir “Bu harika ödül için teşekkür ederim” cümlesini Arapça söyledi.



Bu ödülle yurtdışından aldığı ödüllere yenisi ekleyen başarılı oyuncu geçtiğimiz yıl İtalya’da düzenlenen



Kineo Ödülleri’nde de “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülünü almıştı.

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