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Demet Akbağ, kardeşi Sedef İybar ile AVM turu yaptı

Demet Akbağ, kardeşi Sedef İybar ile AVM turu yaptı. İşte detaylar...

Demet Akbağ, kardeşi Sedef İybar ile AVM turu yaptı

Deneyimli oyuncu Demet Akbağ, kardeşi Sedef İybar ile birlikte önceki gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

 Demet Akbağ, kardeşi Sedef İybar ile AVM turu yaptı

Yoğun iş temposundan fırsat buldukları bu özel günde abla-kardeş birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkardı. Öncelikle alışveriş turuna çıkan ikili, sevilen mağazaları gezdi, ardından bir restoranda oturup sohbet ederek yemek yediler. Samimi ve rahat halleriyle dikkat çeken Demet Akbağ ve Sedef İybar, basın mensuplarına da güler yüzle yanıt verdi. Günün sonunda birlikte alışveriş merkezinden ayrılan ünlü oyuncu ve kardeşi, bu anlamlı buluşma ile aile bağlarının gücünü bir kez daha gösterdi.

 

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