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Demet Akalın'ın başı dertte!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başı tanımadığı kişilerle dertte! İşte haberin detayları...

Demet Akalın'ın başı dertte!

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başı tanımadığı kişilerle dertte! Akalın, geçen ocak ayında bilmediği numaralardan ısrarlı telefonlar almaya başladı. Bu kişilerin bilişim sistemlerini kullanarak kişisel verilerini ifşa ettiğini söyleyen şarkıcı, soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

 Demet Akalın'ın başı dertte!

HUZURU BOZMA SUÇU

Savcılık, Akalın'ın şikayeti üzerine kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirip yaymak, kişilerin huzur ve sükununu bozmak, şantaj ve tehdit olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlattı. Bilişim yoluyla işlenen suçların şikayetçinin yerleşim yerinde takip edildiğini belirten savcılık, dosyayı Akalın'ın ikamet yeri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Demet Akalın'ın başı dertte!

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