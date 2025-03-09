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Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı!

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı! İşte detaylar...

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı!

 

Gülben Ergen, Diyarbakır Bağlar'da Narin Güran adına anaokulu açtı. Ergen, o anları Instagram'dan paylaştı. Ergen katkıda bulunan kişilere teşekkür etti.

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı!
Demet Akalın, teşekkürlere kayıtsız kalmadı ve sitem etti. Akalın, "Bir teşekkürü boş geçmişin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" diye yazdı.

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı!
Ergen ise, "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram dan "teşekkür" beklediğini düşünemedim/düşünmedim.

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı!

Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" karşılığını verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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