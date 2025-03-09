Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında kriz çıktı!

Gülben Ergen, Diyarbakır Bağlar'da Narin Güran adına anaokulu açtı. Ergen, o anları Instagram'dan paylaştı. Ergen katkıda bulunan kişilere teşekkür etti.



Demet Akalın, teşekkürlere kayıtsız kalmadı ve sitem etti. Akalın, "Bir teşekkürü boş geçmişin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" diye yazdı.



Ergen ise, "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram dan "teşekkür" beklediğini düşünemedim/düşünmedim.

Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" karşılığını verdi.

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