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Deha Bilimlier: Ekonomik şartlar eğlence sektörüne de yansıdı

Deha Bilimlier, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Elexsus Otel’de sahneye çıktı.

Deha Bilimlier: Ekonomik şartlar eğlence sektörüne de yansıdı

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, yeni çıkan şarkısı Git Git Yoluna’nın başarısından bahsederken, ekonomik şartların ve hayat pahalılığının eğlence sektörünü de önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Deha Bilimlier: Ekonomik şartlar eğlence sektörüne de yansıdı

Eskisi gibi mekanların çok dolmadığını söyleyen Bilimlier, “İnsanlar eğlenmek istiyor maalesef fiyatlar yüksek özellikle tatil bölgelerinde” dedi. Babamın şarkıları isimli bir proje albüm hazırlığında olan Deha Bilimlier Eylül ayında ilk olarak Tan Taşçı imzalı bir slow şarkı çıkaracağını, ardından proje albümüne start vereceğini söyledi.

Deha Bilimlier: Ekonomik şartlar eğlence sektörüne de yansıdı

Hayvanlar için çıkarılması planlanan yasayla ilgilide konuşan şarkıcı “Benimde bir köpeğim var. Hayvanları çok seviyorum. Umarım ortak bir nokta da düzgün kararlarla bir uygulama yapılır” dedi.

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