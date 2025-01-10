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Deha Bilimlier’den vefat eden babasına anlamlı vefa

Deha Bilimlier, hayatını kaybeden babası Şevket Bilimlier’e duyduğu özlemi ve sevgiyi müzikle ölümsüzleştirdi. Sanatçı, babasının anısına hazırladığı “Babamın Şarkıları” adlı albümde, babasının uzun yolculuklarda en sevdiği dokuz şarkıyı yeniden yorumladı.

Deha Bilimlier’den vefat eden babasına anlamlı vefa

Şarkıcı, albümün ilk çıkış çalışması  olarak daha önce Azer Bülbül’ün sesiyle hayat verdiği ve babasının da çok sevdiği  “İlle de Sen” isimli şarkıyı belirledi. “İlle de Sen” isimli şarkıyı İstanbul’da kliplendirilen Deha Bilimlier, projesi için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Deha Bilimlier’den vefat eden babasına anlamlı vefa

“Babamla uzun yollar yaparken dinlediğimiz şarkılar, onunla olan en değerli anılarım arasında. Bu projeyi uzun zamandır hayal ediyordum ve şimdi onun anısına bunu gerçekleştirmiş olmanın tarifsiz bir huzurunu yaşıyorum. Babama olan özlemim hiç geçmedi. Bu şarkılarla onun anısını yaşatmak ve dinleyenlere de aynı duyguları hissettirmek istiyorum”dedi.

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