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Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı

Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı

Danla Biliç, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve tacize uğradığını söylemişti.

 Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı

Biliç, yüzünün fotoğrafını paylaştı.

Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı


Sosyal medya fenomeni, "Karakoldayım. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum" dedi.

Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı

Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı

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