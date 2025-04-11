 Darp ve şiddete uğradığını söyleyen Danla Bilic yüzünün fotoğrafını paylaştı

Danla Biliç, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve tacize uğradığını söylemişti.

Biliç, yüzünün fotoğrafını paylaştı.



Sosyal medya fenomeni, "Karakoldayım. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum" dedi.

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