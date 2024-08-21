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SnobMagazin.com

Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması

Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması. İşte detaylar...

Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Damla Sönmez, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması


'Tezgah' filminde yer alan oyuncu, "Galası keyifliydi. 250-300 kişiyle izledik. 4 Ekim'de vizyona girecek. Komik bir film geliyor" dedi.

 Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması

Sinemada gişenin düşmesi üzerine oyuncu, "Teklif geldiğinde dijitale yapalım düşüncesi oluyor mu?" sorusuna, "Hayır. Bence sinema ve tiyatro, yedinci sanat olarak kadim bir alan. Seyircisi hiçbir zaman azalmayacaktır. Salonda insanlarla izlemek bambaşka... İzleme alışkanlıklarımız evet değişti. Kısa videolar izliyoruz ama sinema seven seyirci için keyifli olacaktır diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

 Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması

Yapımcılık da yapan Sönmez, "Bağımsız filmlerin çekilmesi senaryo yazıldıktan sonra üç yıl alıyor. Ülke ülke dolaşıp atölyeleri ziyaret ediyoruz. Ortak yapımcılar buluyorsunuz. Seviyorum yapmayı... Meslekten aldığımı mesleğe geri vermek gibi" şeklinde konuştu. Oyuncu, "Yalnızlığımla mutluyum" sözleri için, "Halen mutluyum" ifadelerini kullandı.

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