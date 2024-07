Cosmopolitan Türkiye'ye geri dönüyor

The Voice Media Company ile yapılan çok platformlu lisans anlaşması kapsamında, Cosmopolitan Türkiye, genç kadınlara ilham veren eğlence, stil, kariyer ve sağlık konularında içerikler sunan, çok platformlu bir marka olarak eylül ayında relansman yapılacak.

Cosmopolitan Türkiye’nin kurucu ortağı ve yayıncısı Ali Tufan Koç, yeni yayıncılık dönemini anlatarak, “Topluluk odaklı hikaye anlatımı ve nitelikli bir yayıncılık anlayışıyla 'eğlenceli ve cesur' Cosmo'yu Türkiye'ye geri getirmekten onur duyuyoruz. Genç kadınları ve medyada yeterince temsil edilmeyen diğer grupları savunarak, onların deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşarak, doğrudan onlara hitap eden sesleri öne çıkararak, Cosmopolitan'ın Türkiye'deki çeşitlilik kültürüne katkı sağlamasını amaçlıyoruz” diyor.

Cosmopolitan Türkiye, ilk yılında on basılı sayı, dijital kapakları, ‘izleyici-öncelikli’ sosyal kanallar ve bir üyelik kulübü modeli sunacak. Hafta sonu eki gazetesinin eski genel yayın yönetmeni, deneyimli gazeteci Işıl Cinmen, derginin genel yayın yönetmeni olarak markanın platformlar arasındaki gelişimine liderlik edecek. “20'lik” newsletter’ının kurucusu Yasmin Güleç, dijital içerik stratejisi, üyelik modelleri ve topluluk tasarımından sorumlu olacak. Editoryal yöneticiler, okurları nelerin beklediğini ve heyecanlarını “Türkiye'deki genç kadınlara moda, güzellik, cinsellik, sağlık, pop kültürü, kariyer ve finans konularını kusursuz bir şekilde harmanlanmış olarak sunarak günlük yaşamlarını zenginleştirmeyi ve kendi kişisel yolculuklarında onlara ilham vermeyi dört gözle bekliyoruz." sözleriyle paylaşıyor.

Hearst Magazines International'ın editoryal ve marka direktörü, kıdemli başkan yardımcısı Kim St. Clair Bodden ise "İkonik Cosmopolitan markasını Türkiye'de yeniden tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve liderlik ekibinin ülke genelindeki Y kuşağı ve Z kuşağı kadınlarıyla bağlantı kurma ve onları ilham verme konusundaki cesur ve dinamik planlarından dolayı oldukça heyecanlıyız" diyor.

“COSMO: THE LIST” İLE KUTLAYACAK

Relansman sayısı, Cosmopolitan Türkiye'nin ilk "The List" özel baskısını içerecek; bu baskı, 2020-2024 yılları arasında Türkiye kültürünü şekillendiren en etkili, "eğlenceli ve cesur" kadınlarını kutlayacak. Birden fazla kapak yıldızı, açılış galası ve podcast serisi olan "Cosmo: The List" ile mutluluk, eğlence ve ilham verici anlar getirmeyi amaçlıyor. "Let’s Talk About It" zirve serilerinden "Cosmo Sleepovers" seyahat etkinliklerine, dijital televizyon ve radyodan topluluk buluşmalarından balo geceleri ve davetlere kadar, yenilenen Cosmopolitan Türkiye birçok etkileşimli yeni deneyim ve projeyi başlatacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.