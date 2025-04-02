Mahsun Kırmızıgül sahnede Volkan Konak'ı anarken konuşmakta güçlük geçti!

Mahsun Kırmızıgül, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Cratos Premium Hotel’de sevenleriyle buluştu. Repertuvarında eski ve yeni şarkılara yer veren Mahsun Kırmızıgül, ekranda şarkılarının seslendirdiği isimlerin resimlerini kullandı. Birçok usta ismi sahnesinde şarkılarla anan Kırmızıgül, kendisini dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Sahne sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatını kaybeden sevdikleri nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Dört ay önce annesi Faike Bezencir’i toprağa veren Kırmızıgül, sanatçı dostlarının ölümüyle birlikte büyük acı yaşadığını ifade etti. Volkan Konak’ın ölüm haberini İzmir sahnesinde aldığını belirten sanatçı, "Son altı aydır canımdan çok sevdiklerimi kaybettim, kendim de kaybettim. Dün akşam İzmir’de sahnedeyken acı haberi aldım. Volkan Abi'yi çok severdim. Konservatuvarda aynı dönemde okuduk. O benim üst devremdi. Dün akşam öğrendiğimde elim ayağım boşaldı. Bir sanatçı için en sevdiği yer olan sahnede alkışlar arasında gitti. Ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son dönemde ne tadımız kaldı ne tuzumuz kaldı, ne baharımız ne bayramımız kaldı. İçimdeki bu karanlığı nasıl aydınlığa çıkaracağım çok zorlanıyorum. Hayatımda ilk kez. Bu yaşıma geldim son altı ayda yaşadıklarım benim için çok zordu, hala çok zor. Her gün bir sevdiğimin öldüğünü duyuyorum" diye konuştu.

Böyle günlerde sahneye çıkmanın zor olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül, "Annemin ölümünden sekiz gün sonra sahneye çıktım. Benim görevim bu. Orada her şeyi unutmak zorundayım. Bu akşam içim kan ağlıyordu ama insanlara istediklerini vermek zorundayım. Çünkü Türkiye'nin yedi bölgesinden, Avrupa'dan İran'dan, Azerbaycan'dan birçok yerden insan gelmiş. Görevimi yapmak zorundayım. Çok zorlandığım sahneler yaşıyorum" dedi.



Ferdi Tayfur ve Edip Akbayram'ı kaybetmenin kendisini derinden sarstığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, "Ferdi Tayfur ve Edip Akbayram benim ustamdı. Benim idolümdü. 7 yaşlarında bir çocuktum. Edip abinin plağını aldığımda abim ilk bir şarkının sözlerini kendim yazdım. Okuma yazmayı yeni öğrenmiştim. Onunla içimdeki müzik aşkını hissetmeye başladım ve ondan sonra şarkı söylemeye başladım. Yıllar sonra Edip abi ile yan yana geldik, dost olduk abi kardeş olduk. Edip Abi gerçekten mükemmel bir adamdı. Ona çok başka üzüldüm. Bir yarım yarım, bir yarım eksik kaldı" şeklinde konuştu.

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