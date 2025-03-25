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Çocuklar masallarla kendi dünyalarını kuruyor

Yaratıcı yazarlık ve drama öğretmeni, yazar Özlem Yıldırım; çocukların hayal gücünü geliştirmeye yönelik eserleriyle dikkat çekiyor. “Masallarla Yolculuk” ve “Ben Prenses Değilim” adlı kitapları, birçok okulun okuma listesine girdi. Bu eserler, çocukların edebi gelişimini desteklerken alternatif eğitim yöntemlerinin de öncüsü oluyor.

Çocuklar masallarla kendi dünyalarını kuruyor

“Masallarla Yolculuk” kitabı, çocukların masalları okuduktan sonra kendi kurgularını yaratmalarına olanak tanıyor. Bu süreçle birlikte yeni masallar doğuyor ve çocuklar, yaratıcı düşünme becerilerini keşfediyor. Yazar Özlem Yıldırım, "Masallar sadece eğlence aracı değildir, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirip özgürce düşünmelerine yardımcı olur. Çocuklar, yazdığım masalları kendilerine göre yeniden yazarak özgün dünyalarını inşa ediyor." diyor.

Çocuklar masallarla kendi dünyalarını kuruyor

Prens ve Prenses Kalıpları Kırılıyor

“Ben Prenses Değilim” kitabı, çocukların yaratıcı drama atölyelerinde alışılmış kalıpları sorgulamalarına ve kendi hikâyelerini yaratmalarına ilham veriyor. Çocuklar, “cinsiyetçi olmayan prensler” ve “prense ihtiyacı olmayan prensesler” tasarlayarak masalları yeniden şekillendiriyor. Yıldırım, bu süreci şöyle açıklıyor: "Bu kitapla çocukların toplumsal kalıpları sorgulamalarını ve daha eşitlikçi, özgür karakterler yaratmalarını sağlıyoruz. Onlar için prensesler ve prensler sadece hikâyelerdeki figürler olmaktan çıkıyor, kendi hayatlarını özgürce şekillendiren kahramanlar oluyor."

Eğitimde Sanatın Gücü

Özlem Yıldırım, okullarda yürüttüğü yaratıcı yazarlık ve drama atölyeleriyle çocukların hayal güçlerini ve ifade yeteneklerini geliştiriyor. "Sanat, eğitimde sadece beceriler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda çocukların düşünce özgürlüğünü, duygusal ifadelerini geliştirmelerine de katkı sağlar." diyen Yıldırım, bu çalışmaların daha fazla okula yayılmasını hedefliyor.

 

 

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