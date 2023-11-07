  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çirkin Kral Yılmaz Güney'in muhteşem kaçış hikayesi

Yılmaz Güney'in kaçış  hikayesi Edi ve Bruno Hubschmid'in kaleminden tüm kanıtlarıyla ve geçek yaşanmışlıklar ile beyazperdeye aktarılıyor.

Çirkin Kral Yılmaz Güney'in muhteşem kaçış hikayesi

Yılmaz Güney'in Türkiye'de yaşadığı  yıllarda Isparta yarı acık ceza evinde yatarken İsviçreli yapımcı Edi Hubschmide Güney'in cezaevinden yazdığı mektup ile yolu kesişir İsviçreli yapımcı Edi Hubschmid hemen harekete geçer ve Yılmaz Güney'in yarım kalan "Yol" filmini tamamlar. 

Çirkin Kral Yılmaz Güney'in muhteşem kaçış hikayesi

İsviçreli Yapımci Prodüktör Edi Hubschmid Yılmaz Güney'in istediği üzerine bir "Kaçis" kendi değimi ile "Çıkış" plani yaparak Yılmaz Güney'in yattiğı İsparta ceza evinden önce Yunanistan'ın Rodos Adasına daha sonra İsviçre'den Fransa'ya uzanan hikayesi başlar. Ardindan yol filmini Cannes Film Festivaline yollayarak Festival den "Palmes" ödülü kazanırlar ve böylece Çirkin Kral Cannes Film Festivaline giderek ilk "Palmes" ödülünü alir. 

Çirkin Kral Yılmaz Güney'in muhteşem kaçış hikayesi

 Yılmaz Güney'in vefatınden sonra Prodüktör Edi Hubschmid Güney'in hapisaneden kaçısı ve ölümüne kadar gecen süresini "Yol Bir Sürgün Hikayesi" adli bir kitapta "Kanitlariyla" "Gercek bilgilerle" ve "Hayaranlik uyandiran fotoğraflarını " toplayarak 5 dilde yayınlanır, kitabin yazari Edi Hubschmid ve yapimci Kazim Çarman ve yönetmenliğini Cihan İnan'in üstleneceği, Yilmaz Güney'i hayatini anlatan filmin yerli ve yabancı Cast çalısmalarına yakın zamanda start verilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sacit Aslan yazdı: "Mafyatik Baroniçe’nin Adliye ve Karanlık İlişkileri..."
  Gündem

Sacit Aslan yazdı: "Mafyatik Baroniçe’nin Adliye ve Karanlık İlişkileri..."

Vatikan'in Şifresi'nden görkemli gala
  Kültür - Sanat

Vatikan'in Şifresi'nden görkemli gala

Buray'ı albüm heyecanı sardı
  Magazin

Buray'ı albüm heyecanı sardı

9. Milas Zeytin Hasadı Şenliği’ne geri sayım başladı
  Hayatın İçinden

9. Milas Zeytin Hasadı Şenliği’ne geri sayım başladı

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda
  Kültür - Sanat

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?
  Magazin

Esra Balamir, yıllar önce fotoğrafçısı olan Dilan Polat'ın cezaevi girmesi hakkında ne dedi?