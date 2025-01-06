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Cihan Avcı’nın ‘Dönme Geriye’ heyecanı

Uzun yıllar kozmetik ve hairstyle danışmanlığı yapan Cihan Avcı ''Dönme Geriye'' isimli şarkısı ile müzik dünyasına ilk adımını attı.

Cihan Avcı’nın ‘Dönme Geriye’ heyecanı

 

Cihan Avcı, kadın estetik ve güzelliğine kattığı sanatını bu kez müzikal anlamda hayata geçirdi. Sanatının ona verdiği enerji ile her bayram öncesi huzurevleri sakinlerine giderek, ücretsiz hizmet veren Cihan Avcı bu hizmetine şimdilerde şarkılarıyla birlikte devam ediyor.

Cihan Avcı’nın ‘Dönme Geriye’ heyecanı

''Emektar büyüklerimizin hem ruhuna, hem saç bakımlarına katkıda bulunmaya devam edeceğim ''diyen Cihan Avcı, yeni şarkılarının projelerinin hazır olduğunun müjdesini de verdi.

Cihan Avcı’nın yeni teklisi “Dönme Geriye”nin aranjörlüğünü değerli müzisyen Dj Cihat Uğurel yaparken, şarkının sözleri Cihan Avcı'ya bestesi ise Senyor'a ait. 

Dağıtımını “K2 Müzik Yapım ve Doğan Müzik A.Ş”nin üstlendiği “ Dönme Geriye '' adlı şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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