 Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alıyor mu? Sürpriz nafaka açıklaması

Chloe Loughnan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kanal D'de magazin programı sunan İrlandalı model, "Dördüncü senem. Çok sevdiğim iş. Her gittiğim zaman Türkiye'yi özlüyorum. Gelince evime geldim gibi hissediyorum" dedi.



Miami'de olduğunu belirten Loughnan, "Modellik yapıyorum. Bu sene biraz fazla kalacağım Türkiye'de" diye konuştu. Oyunculuk düşündüğünü belirten model, "Çok fazla burada değilim. Komedi olabilir" şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç'tan nafaka almadığını belirten Loughnan, "Bu konuyu halen konuşuyor muyuz? Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye halen devam ediyor bilmiyorum. Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" ifadelerini kullandı.

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