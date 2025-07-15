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Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alıyor mu? Sürpriz nafaka açıklaması

Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alıyor mu? Sürpriz nafaka açıklaması... İşte detaylar...

Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alıyor mu? Sürpriz nafaka açıklaması

Chloe Loughnan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alıyor mu? Sürpriz nafaka açıklaması 

Kanal D'de magazin programı sunan İrlandalı model, "Dördüncü senem. Çok sevdiğim iş. Her gittiğim zaman Türkiye'yi özlüyorum. Gelince evime geldim gibi hissediyorum" dedi.

 Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alıyor mu? Sürpriz nafaka açıklaması


Miami'de olduğunu belirten Loughnan, "Modellik yapıyorum. Bu sene biraz fazla kalacağım Türkiye'de" diye konuştu. Oyunculuk düşündüğünü belirten model, "Çok fazla burada değilim. Komedi olabilir" şeklinde konuştu.

 Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alıyor mu? Sürpriz nafaka açıklaması

 

Serdar Ortaç'tan nafaka almadığını belirten Loughnan, "Bu konuyu halen konuşuyor muyuz? Hiçbir zaman nafaka almadım. Niye halen devam ediyor bilmiyorum. Seneler oldu önüme bakıyorum. İnşallah Serdar hayatında mutlu olur" ifadelerini kullandı.

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