  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü!

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü! İşte detaylar...

Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü!

Ceyda Düvenci, bir süredir sessizliğin sebebini açıkladı.

Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü!
Oyuncu, annesinin ölümden döndüğünü açıkladı.

Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü!

Düvenci, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe fake hesaplara yasal işlem başlattı
  Gündem

Yıldız Tilbe fake hesaplara yasal işlem başlattı

Naz Şeker'le sanat dolu serüven
  Kültür - Sanat

Naz Şeker'le sanat dolu serüven

Tüketim çılgınlığına mizahi ayna
  Kültür - Sanat

Tüketim çılgınlığına mizahi ayna

Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez'in 80'ler kombini!
  Magazin

Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez'in 80'ler kombini!

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu
  Magazin

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
  Gündem

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti