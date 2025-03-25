Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü!

Ceyda Düvenci, bir süredir sessizliğin sebebini açıkladı.



Oyuncu, annesinin ölümden döndüğünü açıkladı.

Düvenci, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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