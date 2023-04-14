Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında hafta içi her gün Bambaşka Sohbetler'le izleyici karşısına çıkan Ceyda Düvenci, uzun süredir medyada yer alan eşi Bülent Şakrak ile "boşanma" haberleri için ilk kez açıklama yaptı. Düvenci, oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nu konuk ettiği bölümde gerçekleşen evlilik sohbeti sırasında, kendi evliliğindeki haberler için de ilk kez konuştu.



"ÇIKIP AÇIKLAMAK İSTEDİM AMA..."

"Son zamanlarda magazin gündeminin kendi kendine uğraştığı çiftlerden biri de biziz, boşamaya kalktılar. Tabii çıkıp çok açıklamak istiyorum ama, Türkiye'nin o kadar doğru gündemleri var ki, bu saçma sapan şeyler için ben konuşmak istemiyorum.

"KAVGA EDİLMEYEN EVLİLİK OLMAZ..."

Ben bilmiyorum kavga edilmeyen evlilik olsun, ben bilmiyorum evliliğini düzeltmek, daha iyiye götürmek için çaba sarf etmeyen bir çift olsun, ben de öyle bir ailenin içinde büyüdüm... 5 benzemeziz, kendimize tahammülümüz olmuyor bazen, başka anadan babadan birine tahammülümüz nasıl olsun düzenli olarak? Bi de samimiyet yok o zaman, sen tartışmıyorsan, farklılıkların yoksa bu farklılıklar değiştikçe bi dakika bir şey oluyor konuşalım demiyorsan, bu çok üstü örtülmüş bir evlilik. Hiç konuşmadığın şeyler konuşulmuş gibi haberler var...

"ÇİFT TERAPİSİNE GİDİYORUZ"

Bana garip geliyor kendi adının geçtiği haberleri okudukça, hiç konuşmadığın şeyler konuşuluyormuş gibi olunca... En son evlilik terapisti kurtardı evliliklerini yazmışlar, evet bir çift terapistine gidiyoruz elbette, oyuncu ruh hali dalgalıdır, çok iniş çıkışlarımız var, biraz şizofrenik bir halimiz var. Burada örnek alınması gereken şey bir evliliği götürebilme niyetinde kalabilmek. 'Mükemmel evlilikleri vardı çift terapisi kurtardı' Bence her biçimde evlilik mükemmel.

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