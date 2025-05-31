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Ceren Benderlioğlu, bayram planını açıkladı

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, bayram planını açıkladı. İşte detaylar...

Ceren Benderlioğlu, bayram planını açıkladı

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Irmak karakteriyle beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu Ataşehir'de bulunan Galliard'tan çıkarken objektiflere yansıdı.

 Ceren Benderlioğlu, bayram planını açıkladı

Güzel oyuncu, kızı Nur’u sinemaya bıraktığını ve onu beklerken kısa bir kahve molası verdiğini söyledi.

 Ceren Benderlioğlu, bayram planını açıkladı

Bayram planları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Benderlioğlu, bu bayramı İstanbul’da geçireceklerini dile getirdi.

Ceren Benderlioğlu, bayram planını açıkladı
"Bayramda bir yerlere gitmek ölüm gibi bir şey. Annemlere ziyarete gideriz ama onun dışında İstanbul’da kalacağız. Zaten çalıştığımız için sadece iki gün tatilimiz var. Biz de bu zamanı İstanbul’un tadını çıkararak değerlendireceğiz" dedi.

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