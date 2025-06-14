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Ceren Akın, Sor Bir Kere ile müzik listelerinde güçlü bir çıkış yakaladı

Ceren Akın, Sor Bir Kere ile müzik listelerinde güçlü bir çıkış yakaladı. İşte detaylar...

Ceren Akın, Sor Bir Kere ile müzik listelerinde güçlü bir çıkış yakaladı

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Çok sayıda söz ve besteye imza atan İzmirli müzisyen Ceren Akın yine adından uzun süre söz
ettirecek bir çalışma ile müzik listelerine güçlü bir giriş yaptı.

 Ceren Akın, Sor Bir Kere ile müzik listelerinde güçlü bir çıkış yakaladı

Üretken kimliğiyle dikkat çeken Akın, sözleri kendisine, müziği ve düzenlemesi birlikte çalıştığı Toygar Ersoy’a ait olan yeni teklisi Sor Bir Kere ile dikkat çekti.

 Ceren Akın, Sor Bir Kere ile müzik listelerinde güçlü bir çıkış yakaladı

Duygusal derinliğiyle dinleyiciyi yakalayan bu yeni çalışma, Akın’ın iç dünyasını ve samimi anlatımını gözler önüne seriyor.

Ceren Akın, Sor Bir Kere ile müzik listelerinde güçlü bir çıkış yakaladı
SANAT TUTKUSU ERKEN YAŞLARDA BAŞLADI
İzmir doğumlu müzisyen, söz yazarı ve yorumcu Ceren Akın, müzikal yolculuğuna henüz lise yıllarında başladı. 1 Haziran 1988’de dünyaya gelen Akın, müzik eğitimiyle Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde tanıştı; piyano ve keman enstrümanlarıyla sahne deneyimi kazandı. Sanata olan tutkusunu bir adım ileri taşıyan sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Şan Bölümü’nden mezun oldu.

Ceren Akın, Sor Bir Kere ile müzik listelerinde güçlü bir çıkış yakaladı
MÜZİK DÜNYASINDA KALICI ADIMLAR
Hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanlarında kendini geliştiren Ceren Akın, eğitim hayatı boyunca sahnelerden hiç uzak kalmadı. 2015 yılında İstanbul’a taşınarak müzik kariyerine profesyonel adımlar atan sanatçı, birçok popüler mekânda sergilediği canlı performanslarla adından söz ettirdi. Müzik kariyerine ara vermeden devam eden Ceren Akın, yakında yayımlanacak söz ve müziği kendisine ait birçok şarkısıyla müzik dünyasında kalıcı bir yer edinmek istiyor.

 

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