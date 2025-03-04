 Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in yasak aşk iddialarına ikilinin set arkadaşı Züleyha Hamza ile Arya Çevik'ten şok itiraflar!

Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik, Nişantaşı City’s çıkışı iddiaların doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Cenk Torun’un “Esaret” dizisindeki rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile birliktelik yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cenk Torun’un 24 yıllık eşi Nevin Torun’un boşanma davası açmasının ardından yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı.



Bu iddialar konuşulurken Seren Serengil, yakın dostu Nevin Tosun’un telefonla kendisini arayarak Cenk’i telefonla mesajlaşıp konuşurken yakaladığını açıklamıştı. İddialarını devam ettiren Serengil, Torun ile Merabet'in rol aldıkları dizi setinde aynı odada kaldıklarını ve buna set çalışanlarının da şahit olduğunu belirtmişti.



HİÇ BU KADAR YAKIN PARTNER GÖRMEDİM

Seren Serengil’in bu iddialarını ‘Esaret’ dizisinde rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de doğruladı. Önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı konuşan ikilinin açıklamalarını yeni gelişmelerin kapılarını araladı.

Cenk Torun ve Mahassine Merabet’in sette samimi davrandıklarını ifade eden Züleyha Hamza “Kadın kadının bazen yurdu bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum. Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk beyin evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını hiç görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar. Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın bir kadına bunu yapmamalı” diye konuştu. Sette herkesin bu duruma şahit olduğunu ifade eden Züleyha Hamza, “Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor. Kimi iş kaygısızdan, kimi bana ne diyor. Artık bu durumda kimsenin umurunda değil. Herkesin göz ardı ettiği bir durum var. 24 yıllık bir evlilik, bir çocuk” dedi.

BİRLİKTE AYNI ODADA KALIYORLARDI

Esaret dizisinin yönetmen asistanı Arya Çevik, ikilinin aynı odada kaldığını anlattı: “Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım.

Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk bey tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum. Evli olduğunu bilmiyordum. Nevin hanım geldi ve o zaman evli olduğunu öğrendim. Haberlerinin çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı”

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