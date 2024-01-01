  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cengiz Kurtoğlu’ndan Sefo’ya sürpriz teklif

Cengiz Kurtoğlu geçtiğimiz gün İstanbul Sancaktepe’de “Ali Baba’nın Çiftliği” restaurantta sahneye çıktı. Eskimeyen şarkılarıyla sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Kurtoğlu, yaklaşık iki buçuk saatlik sahne performansıyla katılımcılardan büyük alkış aldı.

Cengiz Kurtoğlu’ndan Sefo’ya sürpriz teklif

 

Sahne performansı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, yeni yılda yeni bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkacağı müjdesini verdi. 

Cengiz Kurtoğlu’ndan Sefo’ya sürpriz teklif

“Bu şarkıyı doğum günü olanlar çok sevecek” şeklinde konuşan duayen isim son günlerde rap ve alternatif tarzda müzik yapan sanatçıların, arabesk alt yapılarla yaptığı şarkılara ilişkin de konuştu. Müziğin evrenselliğine vurgu yapan usta sanatçı bu konuya olumlu baktığını söyledi. Kurtoğlu, Sefo ile geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte tanıştıklarını ve kendisiyle sohbet ettiklerini söyledive kendisinin çok mütevazi ve terbiyeli bir genç olduğunu belirtti.

Cengiz Kurtoğlu’ndan Sefo’ya sürpriz teklif

Sefo’yu müzikal anlamda da çok beğendiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisiyle kült olmuş eserlerinden “Gece Olunca” şarkısında düet yapmak istediğini kameralar aracılığı ile duyurdu. “Ben Gece Olunca’yı okuyacağım, Sefo’da rap yapsa muhteşem olur” şeklinde konuşan Usta müzisyen, diğer eserlerinden birinde de rap düetine olumlu baktığını söyledi.

Cengiz Kurtoğlu’ndan Sefo’ya sürpriz teklif

Cengiz Kurtoğlu, önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş gibi usta oyuncuların yanı sıra İbrahim Tatlıses, Serdar ortaç ve kendisinin de yer aldığı Kolpaçino 4 ile ilgili de konuştu. Kurtoğlu, çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi
  Magazin

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat hakkında çıkan boşanma iddialarına cevap verdi
  Magazin

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat hakkında çıkan boşanma iddialarına cevap verdi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkından ilk fotoğraf
  Magazin

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkından ilk fotoğraf

Mahsun Kırmızıgül, Riyad'da süper kupa maçına çıkmayan Galatasaray-Fenerbahçe için bakın ne dedi?
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül, Riyad'da süper kupa maçına çıkmayan Galatasaray-Fenerbahçe için bakın ne dedi?

Hande Erçel, 2024'ten beklentisini açıkladı
  Magazin

Hande Erçel, 2024'ten beklentisini açıkladı

Deniz Seki hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!
  Magazin

Deniz Seki hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!