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Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi oğluna Arsenal sürprizi yaptı!

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi oğluna Arsenal sürprizi yaptı! İşte detaylar...

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi oğluna Arsenal sürprizi yaptı!

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, oğlu Osman Kerem Öztürk’e Londra’da unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi oğluna Arsenal sürprizi yaptı!
Türkiye’de Fenerbahçe, dünyada ise Arsenal takımının taraftarı olan oğlunu, Londra seyahatinde Arsenal’in efsanevi stadına götürdü.

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi oğluna Arsenal sürprizi yaptı!
Anne-oğul, Arsenal’in stadını ve müzesini gezerek, Osman Kerem’in hayranı olduğu takımın tarihine yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi oğluna Arsenal sürprizi yaptı!
Bu keyifli sürprizin ardından anne-oğul, Londra’da keyifli vakit geçirip,şehrin tadını çıkardılar. Tatil boyunca hem eğlendiler hem de unutulmaz anılar biriktirdiler.

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