Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, oğlu Osman Kerem Öztürk’e Londra’da unutulmaz bir sürpriz yaptı.



Türkiye’de Fenerbahçe, dünyada ise Arsenal takımının taraftarı olan oğlunu, Londra seyahatinde Arsenal’in efsanevi stadına götürdü.



Anne-oğul, Arsenal’in stadını ve müzesini gezerek, Osman Kerem’in hayranı olduğu takımın tarihine yakından tanıklık etme fırsatı buldu.



Bu keyifli sürprizin ardından anne-oğul, Londra’da keyifli vakit geçirip,şehrin tadını çıkardılar. Tatil boyunca hem eğlendiler hem de unutulmaz anılar biriktirdiler.

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