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Cemiyet hayatının önemli isimleri Salazar’da bir araya geldi

İstanbul’un en gözde gastronomi noktalarından Salazar, cemiyet hayatının önde gelen isimlerine özel bir tadım etkinliği ile yeni sezona merhaba dedi. Şehrin kalbi Etiler’de yer alan bu zarif mekan, ünlü Şef Kadir Aytekin'in özenle hazırladığı lezzet dolu menüsünü, seçkin davetlilerle buluşturdu.

Cemiyet hayatının önemli isimleri Salazar’da bir araya geldi

Etkinlikte, taptaze deniz mahsullerinden enfes et seçeneklerine kadar geniş bir yelpazeye sahip tadım menüsü, konukların beğenisine sunuldu. Menüde öne çıkan lezzetler arasında ıstakozlu ve havyarlı tost, popcorn karides, robato ızgarasında pişirilen levrek ve tandırda dinlendirilmiş ördek yer aldı. Gastronomi tutkunları, bu özgün tatlar karşısında büyülendi.

Cemiyet hayatının önemli isimleri Salazar’da bir araya geldi

Sushi sevenler için de geniş bir seçki sunulan gecede, Lobster Roll, California Roll ve sashimi gibi taze deniz ürünleriyle hazırlanan tatlar davetlilerin ilgisini çekti. Salazar’ın imza kokteylleri eşliğinde menüyü deneyimleyen misafirler, DJ performanslarıyla hareketlenen gece boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

Cemiyet hayatının önemli isimleri Salazar’da bir araya geldi

Bu özel davet, gastronomi dünyasında kendini kanıtlayan Salazar’ı, cemiyet hayatının buluşma noktası haline getirirken, Arzu Kunt, Ayşe Burcu Kaya, Neslihan Torun Kaya, Nilgün Esinli, Can Helvacıoğlu, Burcu Şendir, Zeynep Toker, Suzan Yavaşça, Melis Özer, Mine Aksu, Seyla Ovadia Karadeniz, Hakan Karadeniz, Evrim Kırmızıtaş, Ece Vahapoğlu, Beste Yurttaş, Mergim Agel, Yusuf Agel, Rabia Kurşun, Bige Daruga, Hacer Pala, Sinem Divanoğlu, Serap Sarı, Işıl Güvensoy Barlık, Tolga Kaplan, Pelin Karakaş Kaplan, Begüm Özer, Aslı Cüreklibatur, Kaan Polat Cüreklibatur, Raşit Bağzıbağlı, Dilek Arslan Dilber, Burcu Erçil Yayla, Mehmet Yayla, Füsun Kuran, Sinan Kuran ve Deren Karaca gibi isimler bu keyifli geceye katıldı.

Salazar, bu özel etkinlikle İstanbul'un en prestijli gastronomi duraklarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

 

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