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Cem Özer’den şaşılacak performans

Yapımını Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın üstlendiği aksiyon dolu devam filmi "Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi" vizyon için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar’ın oturduğu film, ilk yapımıyla büyük beğeni toplayan serinin devamı olarak 7 Şubat’ta sevenleriyle buluşacak.

Cem Özer’den şaşılacak performans

Başrolünde Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi” filminin kötü karakteri Cem Özer, rolüyle sevenlerini şaşırttı. Genellikle iyi karakterleri canlandıran usta isim, bu filmde karanlık bir karaktere dönüş yaparak izleyicileri şaşırtacak bir performans sergiledi. Özer’in canlandırdığı Adnan karakteri, kötülükleriyle Cevahir'in (Ufuk Bayraktar) hayatını altüst edecek. Özer'in bu beklenmedik performansı, filmin en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday oldu.

Cem Özer’den şaşılacak performans

"Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi" filminde Ufuk Bayraktar'a, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi gibi birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor.

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